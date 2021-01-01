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Çinli ihracatçılar soğuk sac fiyatlarını sabit tuttu, beklentiler ve kabul edilebilir fiyat iyileşti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydedilen düşüşün ardından yatay ...

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