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Çinli ihracatçılar soğuk sac fiyatlarını artırdı

Şu sıralar, başlıca Çinli üreticilerin soğuk sac teklifleri, 21 Ekim’e kıyasla 10$/mt artışla Ocak sonu için 615-625$/mt FOB seviyesinde yer alıyor.

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