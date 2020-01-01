﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çinli ihracatçılar levha satışlarında küçük oranda indirim yaptı

26 Ekim itibarıyla, Çinli üreticilerden dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri haftalık bazda yatay seyrederek 520$/mt FOB seviyesinde duyuldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.