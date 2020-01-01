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Çin’in sıcak sac piyasasına yeni bir artışla dönmesiyle Vietnam’da ithal fiyatlar daha da yükseldi

Çinli sıcak sac ihracatçıları tatilin ardından piyasaya döndü ve Çin yerel piyasasındaki fiyatlar artarak ihracat tekliflerini yükseltti.

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