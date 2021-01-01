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Çin’in sıcak sac ihracatı durma noktasına geldi, üreticiler yerel piyasaya satış yapıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları satışlar son zamanlarda neredeyse durma noktasına geldiği için yatay seyretti.

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