﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in sıcak sac fiyatları üretim kısıtlamaları sonucu sertçe arttı, Vietnam’ın karşı teklifleri de yükseldi

Tangshan için açıklanan üretim kısıntıları sonrası gözlenen fiyat artışlarının ardından, Asya sıcak sac piyasasında fiyatların daha da arttığı görüldü

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.