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Çin’den Avrupa ve Türkiye’ye rekabetçi fiyatlardan soğuk sac satışları gerçekleşti

Piyasa oyuncuları Çin’in sıcak sac ihracat vergi iadesini kaldırmasının pozitif etkilerini tahmin etmeye çalışırken, Çinli ...

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