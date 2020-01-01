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Çin’deki zayıf talep ve düşüş eğilimi Vietnam’da sıcak sac fiyatlarını aşağı çekti

Vietnam’da ithal sıcak sac talebi, Çin Yeni Yıl tatili öncesi ve fiyat düşüşüne dair beklentiler sebebiyle zayıfladı.

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