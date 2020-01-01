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Çin’de yerel sıcak sac fiyatlarındaki düşüş ihracat fiyatlarını aşağı çekti, 15 Haziran’da ihracata vergi gelebilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları önceki haftaki yükselişinin ardından hafifçe düştü.

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