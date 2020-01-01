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Çin’de yerel sıcak sac fiyatları iki günde 27$/mt arttı, Vietnam almaya devam ediyor

Hafta biterken, Asya piyasasında sıcak sac fiyatlarının bir kez daha arttığı görüldü.

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