﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları talebe yönelik beklentilerin kötüleşmesiyle düştü

24 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin iç piyasasında ortalama boyalı sac fiyatları düşerken, satışlar toparlanmadı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.