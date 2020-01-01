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Çin’de yerel boyalı sac fiyatları düştü

21 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin iç piyasasında ortalama yerel boyalı sac fiyatları düştü.

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