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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları cansız talep nedeniyle neredeyse yatay

Çin iç piyasasında ortalama boyalı sac fiyatları hafifçe düşerken, satışlar zayıfa yakın orta seviyelerde yer aldı.

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