﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 35. Hafta



Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın
02 Eyl 21 BDT çıkışlı slab fiyatları sınırlı arza rağmen düştü
02 Eyl 21 Türkiye’de kaplamalı mamul ve soğuk sac fiyatları dibi gördü
02 Eyl 21 BDT’li sıcak sac üreticileri artan satış baskısı nedeniyle ihracat tekliflerini ...
02 Eyl 21 Vietnamlı kaplamalı mamul üreticileri daha fazla zorlukla karşı karşıya ...
02 Eyl 21 Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları baskı altında, ancak satıcılar aktif değil

Günlük Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt -7,72
Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt 0
Kütük - CFR Türkiye, $/mt -0,78
İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt 0
İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt -2,41
Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt -1,62
Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt -2,86
Tüm fiyatları görmek için tıklayın
Haftalık Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri (% 62) CFR Çin 10,82
Galvanizli rulo FOB Çin 0
Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye 0
Sıcak rulo FOB Türkiye -1,98
Tüm fiyatları görmek için tıklayın
Orbis Çelik Endeksi
  Haftalık Değişim (%)
Türkiye hurda endeksi 0,17
Çin sıcak rulo sac ihracat endeksi 0
Çin soğuk rulo sac ihracat endeksi 0
Türkiye galvanizli rulo sac endeksi 0
Tüm listeyi görmek için tıklayın
İstatistikler
TÜRKİYE Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalat Ocak - Temmuz 2021 / mton
Rusya 1.268.546
Ukrayna 655.399
Hi̇ndi̇stan 317.692
Japonya 266.558
Fransa 152.826
Tüm listeyi görmek için tıklayın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.