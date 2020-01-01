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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin yassı çelik piyasasının keskin bir şekilde yükselmesiyle Asya’da slab fiyatları artacak

Asya ithal slab piyasası şu ana kadar sakin seyretti.

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