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Çin sıcak sac piyasası tatil sonrasına zayıf başlayınca ihracat piyasasında kabul görebilir fiyatlar artamadı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel piyasasında spot sıcak sac fiyatlarının düşmesi sonucu dış piyasalara verilen ...

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