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Çin sıcak sac ihracatında ve Türkiye pazarına satışlarında beklenenin aksine aktif

Son zamanlarda Çin’in sıcak sac ihracatında sessiz olmasına ve ihracat vergisi iadesindeki durumun belirsizliğini korumasından ...

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