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Çin rekabetçi teklifleriyle Türkiye yassı mamul piyasasındaki varlığını koruyor

Çin, Avrupa, Afrika ve Türkiye’ye verdiği yassı mamul teklifleriyle Akdeniz bölgesindeki varlığını koruyor.

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