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Çin çıkışlı ucuz sıcak sac nedeniyle Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları karşı tekliflerini düşürdü

Vietnam sıcak sac ithalat piyasasında beklentiler kötüleşti ve alıcılar çok daha düşük fiyatlardan karşı teklif vermeye başladı.

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