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Çin çıkışlı soğuk sac talebi fiyatların düşmesi beklendiği için zayıf

Çin çıkışlı soğuk saca yönelik talep, geçtiğimiz hafta görülen keskin fiyat düşüşlerinin ardından bile zayıf seyretti. Birçok ...

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