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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yıl sonunda da yatay seyretti, beklentiler hala olumsuz

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermedi ve satışlar yıl sonuna yaklaşılırken daha da yavaşladı.

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