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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yerel fiyatların artmasına bağlı olarak güçlü seyrediyor

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen düşüşe rağmen 8 Aralık tarihine kıyasla değişim göstermedi.

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