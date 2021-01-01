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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yerel fiyatlardaki artış ve stok fazlasına yönelik incelemeler nedeniyle artış gösterdi

Çin’den dış piyasalara verilen soğuk sac teklifleri, kapasite fazlasının eritilmesine yönelik gerçekleştirilen sıkı denetimlere bağlı olarak yükseldi.

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