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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yatay yerel fiyatlar ve iç piyasa talebindeki olası artıştan destek buldu

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, tatil dönemi ve iç piyasadaki yatay harekete bağlı olarak geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermedi.

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