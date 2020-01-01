﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları sıcak sacdaki artışların ardından yükseldi

Çin çıkışlı soğuk sac teklifleri, sıcak sac segmentindeki artışlar ve yerel soğuk sac fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle yukarı yönlü hareket etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.