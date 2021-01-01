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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları piyasaya yönelik olumsuz beklentilere rağmen yatay seyretti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, alıcıların, fiyatları düşürmeye yanaşmamasına bağlı olarak yatay seyretti.

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