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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları olumlu beklentiler ve talebin desteğiyle sabit kaldı

Çin çıkışlı soğuk sac teklifleri, talep yerel soğuk sac fiyatlarındaki hafifçe düşüşe rağmen sabit kaldığı için yatay seyretti.

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