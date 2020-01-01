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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları iç ve dış piyasadan gelen talep sayesinde daha da arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içinde, Çin’den dış piyasalara verilen soğuk sac teklifleri, hafta boyunca devam eden artışını sürdürdü.

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