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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları iç piyasadaki gerilemeyle birlikte keskin düşüş gösterdi

Çin’den dış piyasalara verilen soğuk sac teklifleri, yerel soğuk sac fiyatlarındaki düşüş eğilimi nedeniyle geriledi.

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