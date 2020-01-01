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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları halen baskı altında, fiyatlar çok az düştü

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, yerel fiyatlardaki aşağı yönlü trend ve vadeli çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hafifçe düştü.

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