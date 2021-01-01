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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları düşük talep ve vergi konusundaki belirsizlik nedeniyle halen baskı altında

Çin çıkışlı soğuk sac tekliflerinin büyük bir çoğunluğu, yerel soğuk sac fiyatlarındaki hafif dalgalanma nedeniyle yatay seyretti.

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