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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları alıcıların baskısı nedeniyle geriledi, arz düştü

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, zayıf görünüm ve düşük talep nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe geriledi. Ancak ...

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