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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarının dibi gördüğü düşünülüyor

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, zayıf talep ve yerel fiyatlardaki düşüş nedeniyle geçtiğimiz hafta düşüş gösterdi. Ancak vadeli ...

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