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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki düşüş nedeniyle BAE’li ithalatçılar yeni siparişlere tedbirli yaklaşıyor

Çin’de özellikle ithal sıcak sac fiyatlarındaki devam eden düşüş nedeniyle, BAE’li alıcılar yeni sıcak sac alımlarına tedbirli yaklaşıyor.

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