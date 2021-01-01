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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarında küçük değişiklikler görüldü, iç piyasadaki artışların ardından aşağı yönlü eğilim gözlendi

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yatay hareket ederken, çoğu satıcı, iç piyasadaki durumu takip ediyor.

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