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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları zayıf yerel talep nedeniyle düşerek küresel piyasaya zıt yönde hareket etti

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları azalan yerel ve vadeli sıcak sac fiyatları nedeniyle düşüş gösterdi.

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