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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yükselebilir, ancak Vietnamlı ithalatçılar karamsar

Bu haftanın sonunda Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatlarındaki keskin düşüş sona erdi.

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