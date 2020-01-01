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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel piyasadaki sert artışlar ve güçlü talep nedeniyle rekor kırdı

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

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