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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel piyasadaki keskin fiyat düşüşünün ardından geriledi

Çin yerel sıcak sac piyasasındaki fiyatlar, son iki iş günü içinde çok düştü. Bazı tüccarlar iç ve dış pazarlara düşük sıcak ...

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