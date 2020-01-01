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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel pazardaki fiyat düşüşü sonrası geriledi

Geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, Çin yerel piyasasında durumun kötüleşmesi, düşen vadeli sıcak sac kontratları ...

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