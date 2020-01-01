﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel fiyatların 40$/mt’dan fazla artmasıyla yükseldi

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri, talep ve düşük arzla desteklenerek artan yerel fiyatlar nedeniyle önemli ölçüde yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.