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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel fiyatlarda son zamanlarda görülen düşüşe rağmen artmaya devam ediyor

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, Çin’de artan demir cevheri ve vadeli sıcak sac fiyatları nedeniyle yine önemli oranda yükseldi.

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