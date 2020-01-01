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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları vadeli fiyatlardaki yükselişler ve bağlantıların ardından 25-30$/mt artış gösterdi

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki artış sonrası iç piyasada görülen keskin yükselişler sonucu artış gösterdi.

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