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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları üreticilerin pozitif beklentileri sonucu tekrar yükseldi

Bu haftanın sonunda Çinli sıcak sac ihracatçıları yerel piyasalarında görünümün ve fiyatların daha iyi olması sonucu fiyatlarını daha da yükseltti.

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