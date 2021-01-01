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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları hala çoğu alıcı için çok yüksek, iç piyasadaki düşüş durabilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları değişmedi ve çoğu alıcı için yüksek ...

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