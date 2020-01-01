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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları hafif düşüş gösterdi, rekabet artıyor

Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri ihracat piyasasındaki arzın yeterli olmasına bağlı olarak hafifçe düşüş gösterdi.

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