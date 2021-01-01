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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları agresif seviyelerde yer almaya devam etti, görünüm aşağı yönlü

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, iç piyasadaki gerilemeyi takiben, geçtiğimiz haftaya oranla düşüş kaydetti.

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