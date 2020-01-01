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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik teklifleri, 20 Ekim’e kıyasla yatay seyrederek 2.150-2.200$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti.

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