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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor

Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik fiyatları bugün itibarıyla 3.050-3.150$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti.

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