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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları sabit

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik teklifleri 16 Kasım tarihine kıyasla ...

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